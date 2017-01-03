Світоліна обіграла американку Роджерс у другому колі тенісного турніру в Брісбені

У Брісбені (Австралія) завершився матч другого раунду тенісного турніру WTA, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Шелбі Роджерс з США, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 7:5, 2:6, 7:5.

Посіяна організаторами під 6-м номером на цих змаганнях українка ледве здолала суперницю в першій партії, де тільки за рахунку 5:5 Світоліна зуміла виграти два гейми поспіль і зробити зайвий брейк - 7:5.

Читайте такожСвітоліна обіграла олімпійську чемпіонку в першому колі турніру в Брісбені Найлегшою в цьому матчі виявилася друга партія, де перевага Роджерс склала солідні 6:2. Тим не менш, в третьому сеті українка знову зуміла нав`язати суперниці боротьбу і виграла точнісінько за сценарієм першого - 7:5.

У чвертьфіналі українка зустрінеться з переможцем пари Ангелік Кербер (Німеччина) - Ешлі Барті (Австралія), чий матч відбудеться в середу, 4 січня.

Як повідомляв УНІАН, Premier Brisbane International проходить в Брісбені (Австралія) з 1 по 7 січня. Призовий фонд турніру складає $890 тисяч.