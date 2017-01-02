Російські лижники в січні позбудуться медалей ОІ-2014 - ЗМІ

Російські лижники Олександр Легков і Максим Вилегжанін в січні позбудуться медалей, завойованих на Олімпійських іграх у Сочі, повідомляє Sovsport з посиланням на фінську Iltalehti.

Обидва спортсмени згадуються в доповіді голови Незалежної комісії ВАДА Річарда Макларена і підозрюються у вживанні заборонених препаратів і махінаціях з допінг-пробами.

Читайте такожЗбірну Росії з лижних гонок можуть дискваліфікувати в повному складі - ЗМІ- Швидше за все, у Легкова та Вилегжаніна відберуть олімпійські медалі в січні, - повідомив фінському виданню власне джерело.

Зараз обидва лижника тимчасово відсторонені від міжнародних змагань до прийняття остаточного рішення.

Як повідомляв УНІАН, на Олімпіаді в Сочі Легков здобув золото в гонці на 50 км, а Вилегжанін завоював три срібла: в естафеті 4х10 км, командному класичному спринті і гонці на 50 км.