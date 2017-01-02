Світоліна обіграла олімпійську чемпіонку в першому колі турніру в Брісбені

У Брісбені (Австралія) триває перший турнір WTA сезону-2017, в якому українка Еліна Світоліна в одиночному розряді обіграла олімпійську чемпіонку Моніку Пуїг з Пуерто-Ріко, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:3.

Українка впевнено провела зустріч проти суперниці, яка в серпні минулого року сенсаційно виграла Олімпіаду в Ріо. У кожній з двох партій наша спортсменка зробила брейки, що дозволило їй перемогти з солідною перевагою.

Читайте такожТенісистка Світоліна програла у першому матчі 2017-гоВ свою чергу Катерина Бондаренко, яка програла у фіналі відбіркових змагань й потрапила в основну сітку, замінивши травмовану співвітчизницю Лесю Цуренко, проводила матч проти італійки Роберти Вінчі. Суперниці обмінялися перемогами на тай-брейках (7:6) в перших двох партіях. А у вирішальному третьому сеті Бондаренко подавала на матч за рахунку 5:4, але не зуміла виграти гейм. У підсумку, у вирішальному тай-брейку третього сету удача знову була на боці Вінчі - 7:6 (рахунок тай-брейку 7:5).

У ніч на вівторок за київським часом свій перший матч у новому році також проведе Олександр Долгополов, якому належить зіграти з екс-першим номером світового рейтингу знаменитим іспанцем Рафаелем Надалем.

Як повідомляв УНІАН, Premier Brisbane International проходить в Брісбені (Австралія) з 1 по 7 січня. Призовий фонд турніру складає $890 тисяч.