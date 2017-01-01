Британська королева присвоїла титул лицаря тенісистові, бігунові і жокею

Британський тенісист Енді Маррей, бігун Мо Фара і жокей Лі Пірсон отримали лицарські титули указом королеви Великобританії Єлизавети II, приуроченим до Нового року, повідомляє ВВС.

Маррей двічі поспіль вигравав титул олімпійського чемпіона у чоловічому одиночному турнірі - в 2012-м і 2016-му роках. Уродженець Сомалі Мо Фара став першим в історії Британії триразовим олімпійським чемпіоном, фінішувавши на Іграх в Ріо першим у забігу на 10 тисяч метрів. Десятиразовий чемпіон Паралімпійських ігор з кінного спорту Лі Пірсон ніс британський прапор на церемонії відкриття Ігор-2016 в Ріо. Ця Паралімпіада принесла йому 11-у золоту медаль.

Чемпіонка світу, Європи та Олімпійських ігор в семиборстві Джессіка Енніс-Хілл і чемпіонка світу з академічного веслування Кетрін Грэйнджер тим же указом отримали титул дам.

Велогонщики Джейсон і Лора Кенні, плавець Саша Киндред і наїзники Шарлотта Дюжарден, Нік Скелтон і Софі Крістіансен стали командорами ордена Британської імперії.

Колишній легкоатлет 87-річний сер Роджер Банністер отримав орден Кавалерів пошани.

Офіцерами ордена британської імперії стали боксер Ніколя Адамс, капітан жіночої збірної з хокею на траві Кейт Річардсон-Уолш, тренер футбольної збірної Уельсу Кріс Коулмен, веслярі Піт Рід і Ендрю Триггз Ходж, велосипедист Ед Кленсі, паралімпійці Джоді Канді і Енн Данхем, а також тренер зі стрибків Джон Госден.