Українка Музичук стала чемпіонкою світу з шахів в бліці

У Досі (Катар) завершився чемпіонат світу з шахового бліцу, де перемогу здобула українка Ганна Музичук, повідомляє офіційний сайт змагань.

За підсумками 17-ти турів на рахунку нашої спортсменки 13 балів. Українка випередила росіянок Валентину Гуніну і Катерину Лагно, які посіли 2-3 місця, на пів-бала кожну - по 12,5.

Читайте такожІванчук став чемпіоном світу з швидких шахівНа рахунку українки за два дні змагань 10 перемог, 6 нічиїх та 1 поразка.

Інші українки опинилися за межами десятки найсильніших. Інна Гапоненко посіла 12-е місце, Наталка Жукова - 14-е, Ганна Ушеніна - 21-е.

Як повідомляв УНІАН, раніше завершився чемпіонат світу зі швидких шахів, де перемогу також здобула Ганна Музичук.