Федерація волейболу України подала заявку на участь в Євролізі

Федерація волейболу України подала заявку в Європейську конфедерацію волейболу на участь в Євролізі-2017 серед жіночих та серед чоловічих команд, повідомив президент ФВУ Михайло Мельник прес-службі Федерації.

- ФВУ відправила листа на адресу ЄКВ про те, що збірні України готові брати участь в Євролізі. Участь в таких змаганнях – це відмінний досвід для наших збірних, особливо, якщо брати 2017-й рік, для жіночої, яка є учасником фінальної частини чемпіонату Європи-2017. Останніми роками, вже дуже давно, так склалося, що національні збірні грають тільки у відбіркових турнірах чемпіонату світу та Європи.

Про участь в Євролізі ще раніше я особисто спілкувався з президентом ЄКВ Олександром Борічічем. Мова йшла про те, щоб допустити збірні України без стартового внеску, який складає десять тисяч євро. ЄКВ на це не пішла, але, тим не менш, дуже хоче бачити нашу країну серед учасників Євроліги. І ми знайдемо кошти для того, щоб зіграти в цих змаганнях та виконати вимоги для участі в них.

Євроліга - щорічне змагання волейбольних збірних, що проводиться під егідою Європейської конфедерації волейболу (CEV). З 2004 року проводяться змагання для чоловічих команд, влітку 2009 року відбувся перший розіграш жіночої Євроліги.

Вперше змагання з волейболу під назвою «Євроліга» серед чоловічих і жіночих збірних пройшли з грудня 1997 по липень 1999 року в рамках відбіркового турніру до чемпіонатів Європи-1999. І у чоловіків, і у жінок турнір пройшов за однаковим регламенту: найсильніші збірні увійшли в дивізіон «А», де були розділені на дві групи, в яких ігри проводилися в два кола з роз'їздами. Фінальні змагання турніру проведені не були. Переможцями групових турнірів у чоловіків стали збірні Болгарії та Югославії, у жінок - Росії та Польщі.

На постійній основі серед чоловічих збірних Євроліга проводиться з 2004 року.