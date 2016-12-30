ФСТ "Динамо" визначило 10 найкращих спортсменів 2016 року

Товариство «Динамо» України визначило десятку найкращих спортсменів з олімпійських та неолімпійських видів спорту за особистими результатами головних змагань 2016 року.

З літніх олімпійських видів спорту до числу лідерів увійшли:Любов Басова (велоспорт трек), Богдан Бондаренко (легка атлетика), Дарина Зевіна (плавання), Аліна Комащук (фехтування), Сергій Куліш (стрільба кульова), Олександр Пєлєшенко (важка атлетика), Ганна Різатдінова (гімнастика художня), Павло Тимощенко (сучасне п’ятиборство), Ольга Харлан (фехтування), Дмитро Янчук (веслування на байдарках і каное).

З неолімпійських видів спорту лідерами стали: Віталій Бакай (козацький двобій), Михайло Буланий (пауерліфтинг), Олег Коломієць (гирьовий спорт), Павло Кущ (комбат Дзю-Дзюцу), Марина Максименко (сумо), Олександр Науменко (фунакоші шотокан карате), Федір Репков (комбат Дзю-Дзюцу), Катерина Свекольнікова (козацькій двобій), Ганна Ушеніна (шахи), Марія Шиленко (військово-спортивні багатоборства).

Впродовж багатьох років спортсмени-динамівці є лідерами за кількістю олімпійських та інших престижних нагород в Україні. Так, на останніх Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейеро 7 з 11 медалей здобули саме представники ФСТ «Динамо».