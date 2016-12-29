Середньовічний бій визнали видом спорту в Україні

Міністерство молоді та спорту України внесло до реєстру визнаних видів спорту в країні три нових види – кіокушинкай карате унія, спорт з літаючим диском (фризбі) і середньовічний бій. Про це повідомляє газета "Сегодня".

У той же час було відмовлено у визнанні таких видів спорту, як бразильське джиу джитсу, комбат самозахист ІСО і рафтинг.

До списку олімпійських видів спорту були додані карате і скелелазіння.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про те, що в Україні визнали фрісбі новим видом спорту.