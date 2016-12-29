Середньовічний бій визнали видом спорту в Україні
13:10, 29 грудня 2016Інше
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Міністерство спорту внесло до офіційного реєстру три нових види спорту.
В Україні визнали середньовічний бій видом спорту / izvestia.nikolaev.ua
Міністерство молоді та спорту України внесло до реєстру визнаних видів спорту в країні три нових види – кіокушинкай карате унія, спорт з літаючим диском (фризбі) і середньовічний бій. Про це повідомляє газета "Сегодня".
У той же час було відмовлено у визнанні таких видів спорту, як бразильське джиу джитсу, комбат самозахист ІСО і рафтинг.
До списку олімпійських видів спорту були додані карате і скелелазіння.
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про те, що в Україні визнали фрісбі новим видом спорту.
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