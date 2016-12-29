Знаменита тенісистка Івановіч оголосила про завершення кар'єри

Колишня перша ракетка світу Ана Івановіч оголосила про відхід з великого тенісу, повідомляє BBC.

Іванович через травму не виходила на корт з серпня нинішнього року. В результаті, минулий сезон сербка завершила на 63-му рядку в рейтингу WTA, вигравши за рік всього 15 матчів. Разом з тим, в перерві між виступами вона вийшла заміж за німецького футболіста Бастіана Швайнштайгера.

"Я можу грати тільки тоді, коли відповідаю моїм власним високим стандартам. Не можу більше перебувати на цьому рівні, так що настав час рухатися далі", - заявила Іванович.

Нагадаємо, протягом 12 років кар'єри сербська тенісистка виграла 15 титулів, у тому числі "Ролан Гаррос" у 2008 році. Тоді ж Івановіч на 12 тижнів очолила рейтинг WTA.