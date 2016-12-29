Порошенко привітав українських шахістів з перемогою на чемпіонаті світу з швидких шахів

«Фантастичний день для українських шахів! Вслід за Анною Музичук велику перемогу здобуває Василь Іванчук і стає чемпіоном світу з швидких шахів серед чоловіків», - написав глава держави у Facebook.

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«Браво українським шахістам!», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні гройсмейстер Василь Іванчук здобув перемогу на ЧС, що відбувався у Катарі.

Іванчук набрав 11 очок і за додатковими показниками став чемпіоном світу.

Раніше перемогу на чемпіонаті з швидких шахів серед жінок завоювала Анна Музичук.