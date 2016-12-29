Порошенко привітав українських шахістів з перемогою на чемпіонаті світу з швидких шахів
00:17, 29 грудня 2016Інше
131
Президент України Петро Порошенко привітав українських шахістів з перемогою на чемпіонаті світу з швидких шахів.
Петро Порошенко / REUTERS
«Фантастичний день для українських шахів! Вслід за Анною Музичук велику перемогу здобуває Василь Іванчук і стає чемпіоном світу з швидких шахів серед чоловіків», - написав глава держави у Facebook.
Читайте такожІванчук і Музичук стали лідерами чемпіонату світу зі швидких шахів
«Браво українським шахістам!», - наголосив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні гройсмейстер Василь Іванчук здобув перемогу на ЧС, що відбувався у Катарі.
Іванчук набрав 11 очок і за додатковими показниками став чемпіоном світу.
Раніше перемогу на чемпіонаті з швидких шахів серед жінок завоювала Анна Музичук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter