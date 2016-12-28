Чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая віддав свої преміальні на лікування дитини
Український спортсмен, чемпіон світу, багаторазовий переможець світових та континентальних турнірів Георгій Зантарая віддав свої преміальні на лікування 13-річної дівчинки Каті Ричкової.
Про це повідомляє прес-служба Федерації дзюдо Києва.
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"Катя Ричкова, батько якої - Сергій Ричков - раніше працював дитячим тренером по дзюдо в столичній ДЮСШ №10, зараз прикута до ліжка. Через важку хворобу у 13-річної дівчинки повністю видалено кишечник. В даний час Катя перебуває на лікуванні в клініці Італії. Попереду дівчинку чекають важкі операції. Тому ці гроші від Федерації дзюдо Києва я хочу передати родині Ричкових. Сподіваюся, що мій внесок допоможе Каті одужати", - розповів Зантарая.
Відзначається, що грошовий сертифікат на суму 20 тисяч гривень дзюдоїст отримав від Федерації дзюдо Києва як один із кращих спортсменів столиці за підсумками 2016 року.