Чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая віддав свої преміальні на лікування дитини

Про це повідомляє прес-служба Федерації дзюдо Києва.

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"Катя Ричкова, батько якої - Сергій Ричков - раніше працював дитячим тренером по дзюдо в столичній ДЮСШ №10, зараз прикута до ліжка. Через важку хворобу у 13-річної дівчинки повністю видалено кишечник. В даний час Катя перебуває на лікуванні в клініці Італії. Попереду дівчинку чекають важкі операції. Тому ці гроші від Федерації дзюдо Києва я хочу передати родині Ричкових. Сподіваюся, що мій внесок допоможе Каті одужати", - розповів Зантарая.

Відзначається, що грошовий сертифікат на суму 20 тисяч гривень дзюдоїст отримав від Федерації дзюдо Києва як один із кращих спортсменів столиці за підсумками 2016 року.