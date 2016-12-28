Підгрушна і Семенов зайняли 9-е місце у Різдвяній гонці

У німецькому Гельзенкірхені завершилася найпрестижніша комерційна біатлонна "Різдвяна гонка" (не входить в офіційний календар IBU), в якій українці Олена Підгрушна і Сергій Семенов зайняли 9-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Український дует зумів обігнати лише дует з Канади.

Змагання з участю десяти дуетів - 20 біатлоністів, в українців не склалися з першого заїзду. У массс-старті українці посіли 7-е місце. У подальшій гонці переслідування, через числені промахи Підгрушна і Семенов не лише не наблизилися до лідерів, але і пропустили ще два дуети вперед. Підсумкове відставання нашого дуету від переможців склало 1 хвилину 20 секунд.

Гонку виграв німецький дует Ваннеса Хінц - Сімон Шемпп, які подолали дистанцію за 33 хвилини 11,4 секунди. Слідом фінішував ще один дует з Німеччини Франциска Хільдебранд - Ерік Лессер (16,7 секунди відставання), на третьому місці росіяни Ольга Подчуфарова і Олексій Волков з 40,2 секунди відставання