Іванчук став чемпіоном світу зі швидких шахів

У Досі (Катар) завершився чемпіонат світу зі швидких шахів серед чоловіків, де перемогу здобув українець Василь Іванчук, повідомляє офіційний сайт змагань.

Іванчук набрав 11 очок і за додатковими показниками випередив срібного призера Олександра Грищука (Росія) і бронзового - Магнуса Карлсена (Норвегія).

Читайте такожМузичук стала чемпіонкою світу зі швидких шахівВ останній день змагань українець програв росіянину Яну Непомнящему, зіграв внічию з Грищуком і кубинцем Пересом Ліньєром Домінгесом, і обіграв Вішванатана Ананда з Індії та Гранта Мелкумяна з Вірменії.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу зі швидких шахів проходив в Катарі з 26 по 28 грудня.

29-30 грудня відбудуться змагання з бліцу.