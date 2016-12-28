Іванчук став чемпіоном світу зі швидких шахів
20:57, 28 грудня 2016Інше
769
Львів'янин виборов золото слідом за землячкою Музичук.
Василь Іванчук став чемпіоном світу / chess-news.ru
У Досі (Катар) завершився чемпіонат світу зі швидких шахів серед чоловіків, де перемогу здобув українець Василь Іванчук, повідомляє офіційний сайт змагань.
Іванчук набрав 11 очок і за додатковими показниками випередив срібного призера Олександра Грищука (Росія) і бронзового - Магнуса Карлсена (Норвегія).
Читайте такожМузичук стала чемпіонкою світу зі швидких шахівВ останній день змагань українець програв росіянину Яну Непомнящему, зіграв внічию з Грищуком і кубинцем Пересом Ліньєром Домінгесом, і обіграв Вішванатана Ананда з Індії та Гранта Мелкумяна з Вірменії.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу зі швидких шахів проходив в Катарі з 26 по 28 грудня.
29-30 грудня відбудуться змагання з бліцу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter