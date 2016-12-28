В Україні офіційно визнали фрісбі видом спорту

В Україні на державному рівні визнано новий вид спорту: спорт з літаючим диском, більш відомий як фрісбі. Відповідний указ підписаний Міністром молоді та спорту України від 23 грудня 2016 року, повідомляє ТСН Проспорт.

Даний спорт складається з кількох дисциплін: алтімат, диск-гольф, гатс, ДДЦ та ін. Найбільш популярною і поширеною з них на сьогоднішній день є алтімат: видовищний та атлетичний командний вид спорту, який нагадує щось середнє між американським футболом і баскетболом. В Україні в нього почали грати ще в 1995 році, а зараз налічується 15 клубів, які знаходяться в найбільших обласних центрах країни.

"Визнання спорту з літаючим диском на державному рівні - новий етап у розвитку нашої спільноти. Ми йшли до цього не один рік. Нашому спорту не вистачало дитячих та юнацьких спортивних секцій, які виховували б атлетів з юних років і допомагали йому поширюватися по Україні. Колосальні зусилля активістів розбивалися про опір скептиків, противників всього нового і незнайомого. Нарешті, це стане можливим, оскільки тепер ми не просто "дивні любителі покидати фрісбі", а відбулася Федерація, визнана у світовому співтоваристві, а зараз - і в рідній країні", - зазначив глава Української Федерації Літаючих Дисків Дмитро Бабич.

На сьогоднішній день спорт з літаючим диском представлений у 87 країнах світу. Він входить у Всесвітні ігри і визнаний Міжнародним олімпійським комітетом. У 2017 році пройде чемпіонат світу з пляжного алтимату, на якій Україна буде представлена збірними у двох дивізіонах: Open і Mix.