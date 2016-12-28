У Росії нарешті визнали існування олімпійської допінгової програми

Виконуюча обов'язки генерального директора Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Анна Анцеловіч зізналася, що в Росії дійсно існує державна система підтримки допінгу. Про це вона сказала в інтерв'ю The New York Times.

"Це був інституціональний змова", - сказала Анцеловіч, додавши, що вище керівництво країни в допінгової операції участі не брало.

Голова незалежної громадської антидопінгової комісії Олімпійського комітету Росії (ОКР) Віталій Смірнов підтвердив цю інформацію.

"З моєї точки зору як колишнього міністра спорту, президента Олімпійського комітету, ми зробили багато помилок. Ми повинні знайти причини, за якими молоді спортсмени приймають допінг, чому вони на нього погоджуються", - заявив Смирнов.

При цьому юрист ОКР Віктор Берьозов, визнаючи існування допінгової програми в Росії, припускає, що аналогічні системи є і в інших провідних країнах світу, як Китаї або Великобританії.

"WADA (Всесвітньому антидопінговому агентству) пощастило з [Григорієм] Родченковым (екс-голова Московської антидопінгової лабораторії і головний інформатор WADA - ред.). Можливо, в Китаї, Лондоні і по всьому світу відбуваються подібні речі. Система зламана", - додав Березів.

Нагадаємо, на початку грудня незалежна комісія WADA під керівництвом Річарда Макларена представила другу частину доповіді про використання допінгу російськими спортсменами. Згідно з документом, РФ використала "унікальну схему обману", в якій брали участь більше тисячі спортсменів, а також чиновники і міністерство спорту.