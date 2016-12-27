Іванчук сенсаційно обіграв на чемпіонаті світу зі швидких шахів Карлсена

У Досі (Катар) проходять партії другого ігрового дня чемпіонату світу з швидких шахів, де у протистоянні норвежця Магнуса Карлсена і українця Василя Іванчука сенсаційну перемогу здобув наш співвітчизник, повідомляють "Українські шахи".

Карлсен зупинив годинник, коли у нього на ігровому столі залишалося всього п'ять фігур. Норвежець грав у цій партії чорними.

Напередодні, в перший день в чоловічих змаганнях кожен шахіст провів по п'ять партій. П'ять перемог здобув тільки українець Антон Коробов, який і захопив лідерство на турнірі. На другому місці йшов вірменський гросмейстер Левон Аронян, в активі якого 4,5 очки. Третю сходинку ділять сім учасників, які набрали по 4 очки, серед яких українців не було.

Жінки провели в перший день по чотири партії. Лідирувала українка Ганна Музичук (4 очки), другою йшла її співвітчизниця Інна Гапоненко (3,5).

Чемпіонат світу зі швидких шахів проходить у Досі з 25 по 28 грудня, 29-30 грудня відбудеться турнір з бліцу.