Біатлоністка Меркушина стала найкращою спортсменкою України в грудні
11:44, 27 грудня 2016Інше
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Анастасія Меркушина допомогла збірній України виграти медаль на Кубку світу, а також чудово виступала на Кубку IBU.
Меркушина стала кращою спортсменкою грудня в Україні / НОК України
Біатлоністка Анастасія Меркушина здобула звання найкращої спортсменки України в грудні, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.
Її особисті тренери і батьки Ірина та Олег Меркушини отримали звання найкращих тренерів місяця.
Нагадаємо, у грудні 21-річна Меркушина допомогла збірній України здобути бронзу в естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці. Крім того, вона виграла спринт і змішану естафету на етапі Кубка IBU в Ріднау.
Для Анастасії Меркушиної це перша нагорода найкращої спортсменки місяця в Україні.
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