Біатлоністка Меркушина стала найкращою спортсменкою України в грудні

Біатлоністка Анастасія Меркушина здобула звання найкращої спортсменки України в грудні, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Її особисті тренери і батьки Ірина та Олег Меркушини отримали звання найкращих тренерів місяця.

Нагадаємо, у грудні 21-річна Меркушина допомогла збірній України здобути бронзу в естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці. Крім того, вона виграла спринт і змішану естафету на етапі Кубка IBU в Ріднау.

Для Анастасії Меркушиної це перша нагорода найкращої спортсменки місяця в Україні.