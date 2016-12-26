Вікторія Мотричко завоювала три золоті медалі чемпіонату України з шашок

У Полтаві завершився останній цикл Чемпіонатів України з шашок-100 2016 року, де загалом було розіграно шість комплектів нагород - по три у чоловіків і жінок, повідомив УНІАН віце-президент Федерації шашок України Леонід Бройтман.

Переможним хет-триком завершила сезон міжнародний гросмейстер з Одеси Вікторія Мотричко,

Вона тричі піднімалася на п'єдестал пошани за золотими медалями Чемпіонату України з шашок-100. Після перемоги в основному турнірі з класичним контролем часу, вона потім підтвердила своє реноме чемпіонки у турнірах з швидких шашок і в бліці.

Читайте такожАнікєєв і Мотричко стали чемпіонами України з шашокЦікаво, що Мотричко приїхала на цей турнір,достроково вийшовши з декретної відпустки, і піднесла відмінний новорічний подарунок не тільки любителям гри,але і своїй доньці Ніколь і чоловікові Владиславу - одному з провідних шашкістів Білорусії.

Серед призерів жіночих турнірів Чемпіонату України у всіх трьох видах програми,необхідно відзначити стабільну гру міжнародних гросмейстерів Ольги Балтажі із Івано-Франківська ,Людмили Литвиненко із Запоріжжя і майстри спорту Тетяни Зайцевої - вихованки школи шашок з Кам'янського Дніпропетровської області,а нині студентки з Києва. Саме вони стали призерами у турнірах з швидких шашок та блискавичній грі.

Не менш успішним можна назвати виступ в чоловічих турнірах міжнародного гросмейстера Юрія Анікєєва з Харкова, на рахунку якого дві золоті та одна срібна медаль. Стабільний результат лідера української збірної не може не радувати перед відповідальними стартами 2017 року,серед яких Чемпіонат світу в Естонії.

Серед тих ,хто буде представляти Україну на головному турнірі року і міжнародний гросмейстер з Дніпра Артем Іванов. Саме йому вдалося випередити Юрія Анікєєва у одному з трьох турнірів - у грі з швидких шашок.В інших турнірах у нього срібло.

Ще дві бронзові медалі у спортсмена із Запоріжжя Юрія Бобкова.Він зайняв треті місця в турнірах з бліцу і швидких шакам.