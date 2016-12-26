Долгополов: Намагатимуся завершити новий сезон в районі 20-го місця

Український тенісист Олександр Долгополов поділився своїми планами на наступний тенісний сезон. Слова спортсмена наводить "Комсомольська правда в Україні".

"Насправді всі мої зароблені очки до травня, їх треба захистити, щоб не вилетіти з Топ-100 (рейтингу ATP - ред.). Так що завдання — почати рік якомога краще і залишитися до червня хоча б на рівні 50-70-го місця.

Після цього у мене взагалі немає очок до захисту, і намагатимуся завершити сезон в районі 20-го місця, щоб до 2018-го року був хороший заділ для наступного поштовху", - сказав 28-річний тенісист.

Новий сезон Олександр Долгополов розпочне в Брісбені, а потім виступить в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна поставила перед собою мету потрапити за підсумками 2017 року до Топ-10 рейтингу WTA.