Оголошено повний склад учасників Різдвяної гонки з біатлону
У змаганнях в Гельзенкірхені візьмуть участь десять пар спортсменів.
Оргкомітет "Різдвяної гонки" з біатлону в Гельзенкірхені оголосив повний склад учасників змагань, які за традицією пройдуть після католицького Різдва та в переддень Нового року, повідомляє Федерація біатлону України.
У списку десять пар - дві з Німеччини, і по одній - з Франції, Чехії, Італії, Норвегії, Росії, Австрії, України та Канади.
Повний список учасників:
Анаіс Без / Жан-Гійом Беатріс (Франція)
Франциска Пройсс / Симон Шемпп (Німеччина)
Франциска Хільдебранд / Ерік Лессер (Німеччина)
Габріела Коукалова / Міхал Шлезінгр (Чехія)
Доротея Вірер / Домінік Віндіш (Італія)
Фанні Хурн-Біркланд / Ларс Хельге Біркланд (Норвегія)
Ольга Подчуфарова / Олексій Волков (Росія)
Ліза Тереза Хаузер / Сімон Едер (Австрія)
Олена Підгрушна / Сергій Семенов (Україна)
Меган Тенді / Максиміліан Дейвіс (Канада)
"Різдвяна гонка" - щорічний комерційний старт, який не входить в офіційний перелік змагань IBU. Змагання проводяться з 2002-го року. У гонці регулярно беруть участь багато найсильніших біатлоністів світу. У 2008-му році змагання виграли українці Оксана Хвостенко і Андрій Дериземля. У 2014-му їх досягнення повторили Валя Семеренко і Сергій Семенов.
У нинішньому році "Різдвяна гонка" в Гельзенкірхені відбудеться 28 грудня.