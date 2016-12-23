Оголошено повний склад учасників Різдвяної гонки з біатлону

Оргкомітет "Різдвяної гонки" з біатлону в Гельзенкірхені оголосив повний склад учасників змагань, які за традицією пройдуть після католицького Різдва та в переддень Нового року, повідомляє Федерація біатлону України.

У списку десять пар - дві з Німеччини, і по одній - з Франції, Чехії, Італії, Норвегії, Росії, Австрії, України та Канади.

Повний список учасників:

Анаіс Без / Жан-Гійом Беатріс (Франція)

Франциска Пройсс / Симон Шемпп (Німеччина)

Франциска Хільдебранд / Ерік Лессер (Німеччина)

Габріела Коукалова / Міхал Шлезінгр (Чехія)

Доротея Вірер / Домінік Віндіш (Італія)

Фанні Хурн-Біркланд / Ларс Хельге Біркланд (Норвегія)

Ольга Подчуфарова / Олексій Волков (Росія)

Ліза Тереза Хаузер / Сімон Едер (Австрія)

Олена Підгрушна / Сергій Семенов (Україна)

Меган Тенді / Максиміліан Дейвіс (Канада)

"Різдвяна гонка" - щорічний комерційний старт, який не входить в офіційний перелік змагань IBU. Змагання проводяться з 2002-го року. У гонці регулярно беруть участь багато найсильніших біатлоністів світу. У 2008-му році змагання виграли українці Оксана Хвостенко і Андрій Дериземля. У 2014-му їх досягнення повторили Валя Семеренко і Сергій Семенов.

У нинішньому році "Різдвяна гонка" в Гельзенкірхені відбудеться 28 грудня.