МОК відкрив дисциплінарну справу проти 28 російських учасників Ігор у Сочі
Спортсмени підозрюються в маніпуляціях із допінг-пробами.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відкрив дисциплінарну справу щодо 28 спортсменів збірної Росії, які брали участь в Олімпійських іграх у Сочі, повідомляється на сайті МОК.
У комітеті особливо підкреслили, що справи відкриті не через позитивні допінг-проб, а через маніпуляціі з пробами.
У доповіді Незалежної комісії ВАДА під керівництвом канадського юриста Річарда Макларена, на який посилається МОК, зазначається що було вивчено 98 проб, з яких у 28-мі були виявлені ознаки маніпуляції. Ці проби вже відправлено на повторний аналіз.
Читайте такожЗбірна Росії уникла дискваліфікації з міжнародних змагань з біатлону"МОК вийде за рамки доповіді Макларена та повторно проведе аналіз всіх зразків російських спортсменів, які приймали участь в Олімпійських іграх у Сочі-2014 і Лондоні-2012", - сказав Бах.
При цьому імена російських спортсменів не називаються.
"На даний момент ми не можемо відкрити деталі (в тому числі, імена спортсменів), оскільки йде розгляд", - розповіли в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Міжнародна федерація лижних видів спорту тимчасово відсторонила від змагань шість спортсменів РФ.