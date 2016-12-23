Шість лижників РФ відсторонили від змагань через допінг

Шість лижників збірної Росії тимчасово відсторонені від участі у змаганнях з 22 грудня, повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS).

Прізвища спортсменів в даний момент не розголошуються.

Читайте такожРосія повинна нести суворе покарання за організовану злочинну діяльність за вживання допінгу - міністр спорту ЖдановЛижники підозрюються в застосуванні допінгу під час Олімпійських ігор-2014 в Сочі, Дані про застосування росіянами допінгу були отримані FIS від Міжнародного олімпійського комітету і ґрунтуються на доповіді Незалежної комісії МОК під керівництвом канадського юриста Річарда Макларена.

"Результати доповіді Макларена свідчать про серйозну атаку на цілісність спорту, ми сповнені рішучості забезпечити необхідні заходи і накласти відповідні санкції за порушення. Ми будемо працювати разом з ФЛГР (Федерація лижних гонок Росії) і щиро розраховуємо на їх бажання очистити спорт" - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відібрав у Росії право проведення чемпіонату світу серед молоді та юніорів з біатлону, а також етапу Кубка світу в Тюмені. Крім того, вчора Міжнародний союз ковзанярів (ISU) прийняв рішення відібрати у Росії етап Кубка світу-2017, який планувався в Челябінську. А 19 грудня у Росії також відібрали право на проведення чемпіонату світу з скелетону і бобслею-2017, який повинен був пройти в Сочі. Профільна міжнародна федерація (IBSF) постановила провести змагання у Німеччині.