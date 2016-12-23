Росія має нести жорстке покарання за організовану злочинну діяльність з вживання допінгу - міністр спорту Жданов

Міністр молоді та спорту України прокоментував останні рішення Міжнародної федерації біатлону (IBU) на своїй сторінці у Facebook, зазначиви, що він вітає рішення біатлонної федерації.

"Я особисто вітаю всі ці рішення. Росія має нести жорстке і невідворотнє покарання за організовану злочинну діяльність, спрямовану на вживання допінгу, фальсифікацію проб, підрив авторитету міжнародних змагань і базових принципів олімпійського руху", - зазначив Жданов.

Читайте такожЗбірну Росії з лижних гонок можуть дискваліфікувати в повному складі - ЗМІВін підкреслив, що рішення IBU, прийняті напередодні є "першими та закономірними санкціями з боку міжнародної спільноти, перемогою здорового глузду та чесного спорту. Очевидно, що цивілізований спортивний світ не збирається миритися з такими кричущими порушеннями".

Як повідомляв УНІАН, напередодні IBU відібрало у Росії право проведення чемпіонату світу серед молоді та юніорів з біатлону, а також етапу Кубка світу в Тюмені.

Окрім того, також вчора Міжнародний союз ковзанярів прийняв рішення відібрати у Росії етап Кубка світу-2017, який планувався в Челябінську. А 19 грудня у Росії також відібрали право на проведення чемпіонату світу зі скелетону і бобслею-2017, який мав пройти у Сочі. Профільна міжнародна федерація (IBSF) постановила провести змагання у Німеччині.