Президент Української федерації карате Левчук оскаржить в суді призначення повторного конкурсу на посаду держсекретаря Міністерства молоді та спорту

Президент Української федерації карате, учасник конкурсу на посаду держсекретаря Міністерства молоді і спорту Сергій Левчук подав позов до суду з вимогою визнати незаконним рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся та призначення повторного конкурсу на 29 грудня.

Про це Левчук повідомив на прес-конференції в УНІАН.

«На сьогодні я подав позов про перегляд результатів конкурсу та недопущення проведення нового конкурсу, який вже запланований на 29 грудня - сказав він, - Я вітаю цей конкурс, тому що конкурс дозволить залучити на посаду держсекретаря висококласного спеціаліста. Зараз функції Міністерства молоді та спорту ніяк не сприяють виконанню основних завдань розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. І на превеликий жаль, стара радянська система 60-70 рр всіляко противиться змінам, які б дозволили українському спорту розвиватися за тими принципами, за якими це відбувається у цивілізованому світі».

Левчук заявив, що звинувачує міністра Ігоря Жданова у втручанні в хід конкурсу з метою вплинути на рішення членів комісії. Він додав, що у своєму позові вимагає публічно оприлюднити методику оцінювання другого етапу конкурсу – ситуаційного завдання, за підсумками якого Конкурсна комісія прийняла рішення перервати конкурс, мотивуючи своє рішення тим, що жоден з учасників не набрав необхідної кількості балів.

«Питання не в тому, що я борюся за це місце. Я хочу діяти за відкритими правилами. Хочу бачити результати і розуміти, чому програв або виграв. Але в тому-то і справа, що другий етап конкурсу – ситуаційне завдання – закритий, і критеріїв ми не знаємо», – сказав Левчук.

Він додав, що брав участь у конкурсі на посаду держсекретаря з метою впровадити реформу спорту, яка була розроблена ще в 2014 році.

Народний депутат України Павло Кишкар, співавтор законопроекту «Про фізичну культуру і спорт», заявив, що суть реформи спорту – щоб держава в особі міністерства перестало управляти спортивною галуззю, а було соціальним замовником послуг.

«Конкурентні засади спорту – де все визначає прозорість і відкритість чіткі критерії результату, повинні нарешті перейти і в державну систему спорту, де поки що не відбулося жодної зміни за всі роки Незалежності. Політики поділяються на дві категорії: ті, які готові жити в конкурентному середовищі, і ті, які будуть робити все, щоб захищати систему. Для цього вони готові формувати нові департаменти, міністерства, бюрократизуватися, - все, що завгодно, тільки б не ввійти в конкурентне середовище, тому що там вони ніхто. І це гальмує реформу спорту», - сказав Кишкар

Кабінет Міністрів прийняв рішення призначити повторний конкурс на посаду держсекретаря Міністерства молоді та спорту після рекомендації Конкурсної комісії з питань вищого корпусу державної служби. Комісія не обрала державного секретаря Мінспорту, мотивуючи рішення тим, що за підсумками двох етапів жоден кандидат не набрав необхідної кількості балів для проходження фінального етапу – співбесіди.

У конкурсі взяли участь п'ятеро осіб: чинний заступник міністра – керівник апарату Микола Даневич, президент Української федерації карате Сергій Левчук, аспірант Національної академії держуправління при президентові України Анатолій Лаврентій, тимчасово безробітний Вадим Ходаковський та директор ДП «Київський експертно-технічний центр Держпраці» Роман Семчук.