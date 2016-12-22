У Росії відібрали етап Кубка світу з ковзанярського спорту
Міжнародні федерації з зимових видів спорту продовжують застосовувати санкції відносно РФ.
Міжнародний союз ковзанярського спорту (ISU) прийняв рішення перенести заключний етап Кубка світу з Росії в іншу країну. Про це повідомляє NOS.nl.
Змагання мали пройти з 10 по 12 березня в Челябінську.
ISU прислухався до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) після доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про систематичне вживання російськими спортсменами допінгу на Олімпіаді-2014 в Сочі.
Нагадаємо, на початку грудня МОК оголосив, що продовжив санкції щодо Росії, які стосуються проведення в країні міжнародних спортивних змагань.
Раніше рішення перенести чемпіонат світу з Росії в іншу країну ухвалила Міжнародна федерація бобслею і скелетона.
Крім того, за підсумками засідання керівництва Міжнародної федерації біатлону Росія добровільно відмовилася від проведення етапу Кубка світу в цьому виді спорту.