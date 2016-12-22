У Росії відібрали етап Кубка світу з ковзанярського спорту

Міжнародний союз ковзанярського спорту (ISU) прийняв рішення перенести заключний етап Кубка світу з Росії в іншу країну. Про це повідомляє NOS.nl.

Змагання мали пройти з 10 по 12 березня в Челябінську.

ISU прислухався до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) після доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про систематичне вживання російськими спортсменами допінгу на Олімпіаді-2014 в Сочі.

Нагадаємо, на початку грудня МОК оголосив, що продовжив санкції щодо Росії, які стосуються проведення в країні міжнародних спортивних змагань.

Раніше рішення перенести чемпіонат світу з Росії в іншу країну ухвалила Міжнародна федерація бобслею і скелетона.

Крім того, за підсумками засідання керівництва Міжнародної федерації біатлону Росія добровільно відмовилася від проведення етапу Кубка світу в цьому виді спорту.