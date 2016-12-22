Знаменитий екс-тенісист Медведєв став капітаном збірної України у Кубку Девіса

Новим капітаном збірної України з тенісу у Кубку Девіса став Андрій Медведєв. Таке рішення було оголошено на засіданні Президії Федерації тенісу України (ФТУ), повідомляє прес-служба організації.

Нагадаємо, Андрій Медведєв вважається найкращим спортсменом в історії українського тенісу. Він виступав за збірну України з 1993-го по 2001-й рік і виграв 22 матчу в одиночному розряді.

Медведєв також є переможцем 11 турнірів АТР і фіналістом "Ролан Гаррос" 1999 року.

Нагадаємо, в минулому сезоні збірна України в четвертий раз у своїй історії не змогла подолати плей-офф Світової групи Кубка Девіса.