Народний депутат Кишкар заявляє про необхідність реформувати систему спорту

Народний депутат України, автор законопроекту «Про фізичне виховання і спорт» Павло Кишкар заявляє про необхідність реформування системи спорту. Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

«Мета нашої прес-конференції, попросити журналістське середовище донести наш меседж президенту і прем’єр-міністру про необхідність реформування діючої системи спорту»,- сказав він.

На його переконання, держава в системі спорту має бути замовником.

«Держава прагне свого прапора, свого гімну, якихось регалій в світовому спорті саме як замовник і вимагає цього від відповідних федерацій і суб’єктів спорту»,- сказав він.

За його словами, 25-річна історія України підтвердила, що необхідно реформувати систему спорту. Він вважає, що наслідком бездіяльності держави в цій системі став «провальний виступ українських спортсменів на останній Олімпіаді».

«Якщо ми хочемо бачити результати на наступних Олімпіадах, необхідно говорити про системні зміни, про те, щоб фактично унормувати те, що є, а також унеможливити корупційну складову в спорті. Також необхідно прибрати бюрократичну складову, яка зараз накопичилася в системі спорту»,- сказав він.

На переконання Кишкаря, держава має перестати керувати спортом, вона має стати якісним, кваліфікованим замовником спорту вищих досягнень.

«Як має діяти система спорту після її реформування? Фінансування масового спорту буде діяти за принципом «гроші ходять за дитиною», тобто створюється єдина база дітей, які будуть займатися спортом, і відповідно до рівня бюджету, який може виділити держава, батьки отримують, наприклад, на спеціальну картку дитини - спортсмена гроші, і таким чином ми унеможливлюємо приписки дітей до діяльності ДЮСШ, спортивних клубів, ми лібералізуємо використання бюджетних коштів між ДЮСШ та приватними клубами та іншими суб’єктами діяльності, які здійснюють підготовку дітей. Тобто, байдуже в який клуб прийшла дитина, за нею прийшли ці гроші»,- сказав Кишкар.

Він також зазначив, що законопроектом передбачається, що спорт високих досягнень передається виключно під контроль спортивних федерацій і вони мотивуються державою до отримання високих результатів, до виграшів Чемпіонатів Світу і Європи та Олімпіад шляхом надання фінансової підтримки.

«Результатом є те, що з системи спорту усуваються посередники, державне фінансування здійснюватиметься напряму до організацій, де є успішний тренер, інфраструктура, менеджер і спортсмени, які досягають високого результату»,- сказав Кишкар.

Законопроектом також передбачається, що розвитком інфраструктури має опікуватися держава у співпраці з органами місцевого самоврядування. Водночас розпорядниками ресурсів має бути не міністерство, а самі федерації, які безпосередньо відповідають за розвиток того чи іншого виду спорту.

« Саме федерація, а не держава визначатиме календар спортивних заходів з відповідного виду спорту і роботу тренерського складу, робочий графік спортсменів, які у контакті з тренерами мають визначати календар підготовки до відповідних змагань»,- додав він.