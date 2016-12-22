Збірну Росії з лижних гонок можуть дискваліфікувати в повному складі - ЗМІ

Збірну Росії з лижних гонок можуть дискваліфікувати з міжнародних змагань, повідомляє "Чемпіонат", посилаючись на шведське видання Expressen.

Читайте такожУкраїнські біатлоністи не збирається приєднуватися до бойкоту етапу Кубка світу в Тюмені через допінг-скандал з росіянамиРосійські лижники Олександр Легков, Максим Вилегжанін і Микита Крюков згадуються в доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на чолі з Річардом Маклареном про застосування допінгу. Представник WADA Меггі Дюрант повідомила, що агентство зараз вивчає питання допінг-проб російських лижників.

Чемпіонат світу з лижних гонок 2016 року відбудеться в Лахті. Змагання розпочнуться 22 лютого.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародна федерація біатлону може дискваліфікувати окремих російських спортсменів або збірну Росії в повному складі з міжнародних змагань.