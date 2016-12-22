Українські біатлоністи не збираються приєднуватися до бойкоту етапу Кубка світу в Тюмені через допінг-скандал з росіянами

Україна поки що не збирається бойкотувати етап Кубка світу вТюмени (9 -12 березня) через допінгові скандали в російському спорті, повідомляє "Обозреватель" з посиланням на президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака.

"Я висловлював свою позицію ще раніше. Будуть докази – нехай карають як годиться. Чого нам бойкотувати? Як приймуть рішення, тоді і будемо дивитися, що відбувається в світі. Зараз всі багато говорять, а я не хочу говорити, а зробити так, як буде потрібно, у відповідний момент", — заявив він.

Раніше покарати російських біатлоністів закликав француз Мартен Фуркад, який також не виключив бойкоту гонок Кубка світу. Крім того, президент чеської федерації біатлону Іржі Хамза заявив, що збірна Чехії з біатлону вирішила бойкотувати етап Кубка світу в Тюмені. Також про таке рішення оголосили біатлонні збірні Великобританії та Норвегії.

У четвер в австрійському Зальцбурзі пройде засідання виконкому Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), де буде прийнято рішення про покарання 31 російського спортсмена, обвинуваченого у вживанні допінгу. Крім того, IBU може розглянути питання про позбавлення Тюмені етапу Кубка світу-2017 і чемпіонату світу-2021.