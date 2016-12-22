НОК України виповнилося 26 років

22 грудня Національному олімпійському комітету України виповнилося 26 років. Комітет був заснований у 1990-му році, повідомляє прес-служба НОК.

У своєму вітальному слові президент НОК Сергій Бубка привітав "всіх спортсменів і тренерів, ветеранів спорту і лікарів, спортивних менеджерів і організаторів, меценатів і спонсорів, журналістів і усіх прихильників спорту".

"Чергова дата в календарі, але знакова подія для всього олімпійського руху нашої країни. Озираючись назад можна впевнено сказати, що за ці роки зроблено чимало, однак ще більше належить зробити нам у майбутньому. Головне – у нас є надійна команда однодумців та професіоналів, яка має велике бажання працювати заради спільної мети і досягнення поставлених цілей – нових олімпійських перемог і виховання здорової нації", - зазначив Бубка.

Президент НОК вдячний кожному за внесок у загальний успіх і звершення.

"Бажаю олімпійського завзяття, незламної віри та підкорення все нових й нових вершин!", - підсумував Бубка.

Історія олімпійського руху в Україні розпочалася в 1952 році, коли спортсмени України у складі збірної команди Радянського Союзу вперше взяли участь в Іграх XV Олімпіади в Хельсінкі. З 1952 по 1990 роки олімпійський рух в Україні розвивався та зміцнював свою позицію в житті країни. Українські атлети складали щонайменше 25 % кожної олімпійської команди СРСР. Під час Ігор ХХІІ Олімпіади 1980 року деякі матчі футбольного турніру з великим успіхом проводилися в Києві.

За 58 річну історію виступів на Олімпійських іграх (1952–2014 роки) нашими спортсменами завойовано 623 медалі.

22 грудня 1990 року І Генеральна асамблея засновників прийняла рішення створити Національний олімпійський комітет України і ця дата є офіційною датою його створення. У вересні 1993 року НОК України був остаточно визнаний Міжнародним Олімпійським Комітетом. НОК України діє відповідно до положень Олімпійської хартії, Конституції України та чинного законодавства України і свого Статуту.