Дворазову чемпіонку Вімблдону пограбували та поранили у власній квартирі

Чеська тенісистка Петра Квітова стала жертвою розбійного нападу, повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався сьогодні вранці в чеському місті Простейов, коли 26-річна спортсменка перебувала у своїй квартирі. За словами агента тенісистки Карела Тейкала, грабіжник був озброєний ножем і травмував руку Квітової. Життю тенісистки нічого не загрожує.

Нагадаємо, Петра Квітова є дворазовою чемпіонкою Вімблдону - одного з найпрестижніших тенісних турнірів у світі. Чешка, яка нині перебуває на 11-му рядку рейтингу WTA, вигравала ці змагання у 2011 і 2014 роках.