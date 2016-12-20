Дворазову чемпіонку Вімблдону пограбували та поранили у власній квартирі
13:57, 20 грудня 2016Інше
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Петра Квітова стала жертвою розбійного нападу.
Петра Квітова / Reuters
Чеська тенісистка Петра Квітова стала жертвою розбійного нападу, повідомляє Daily Mail.
Інцидент стався сьогодні вранці в чеському місті Простейов, коли 26-річна спортсменка перебувала у своїй квартирі. За словами агента тенісистки Карела Тейкала, грабіжник був озброєний ножем і травмував руку Квітової. Життю тенісистки нічого не загрожує.
Нагадаємо, Петра Квітова є дворазовою чемпіонкою Вімблдону - одного з найпрестижніших тенісних турнірів у світі. Чешка, яка нині перебуває на 11-му рядку рейтингу WTA, вигравала ці змагання у 2011 і 2014 роках.
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