Дворазову чемпіонку Вімблдону пограбували та поранили у власній квартирі

13:57, 20 грудня 2016
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Петра Квітова стала жертвою розбійного нападу.

Петра Квітова / Reuters

Чеська тенісистка Петра Квітова стала жертвою розбійного нападу, повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався сьогодні вранці в чеському місті Простейов, коли 26-річна спортсменка перебувала у своїй квартирі. За словами агента тенісистки Карела Тейкала, грабіжник був озброєний ножем і травмував руку Квітової. Життю тенісистки нічого не загрожує.

Нагадаємо, Петра Квітова є дворазовою чемпіонкою Вімблдону - одного з найпрестижніших тенісних турнірів у світі. Чешка, яка нині перебуває на 11-му рядку рейтингу WTA, вигравала ці змагання у 2011 і 2014 роках.

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