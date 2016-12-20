Українка Світоліна має намір у 2017 році потрапити до десятки найкращих тенісисток світу

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна поставила собі завдання потрапити до Топ-10 рейтингу WTA в наступному сезоні. Про це вона розповіла в інтерв'ю прес-службі Жіночої тенісної асоціації.

"Звичайно, моя головна мета - потрапити до топ-10 світового рейтингу. В цьому році спробую провести міжсезоння в нормальному режимі. Я буду важко працювати - як фізично, так і психологічно.

Читайте такожНайкраща ракетка країни. Як Еліна Світоліна пробивається на вершину світового тенісуМаленькі деталі мають дуже велике значення, я спробую працювати над цим і буду вносити невеликі зміни", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, минулий сезон став найуспішнішим в кар'єрі 22-річної одеситки. У 2016 році вона виграла турнір у Куала-Лумпурі, а також грала в фіналі змагань в Нью-Хейвені та Чжухаї.

Окрім того, Світоліній вдалося обіграти двох перших ракеток світу - спочатку Серену Вільямс, а потім Анжелік Кербер. Сезон-2016 вона завершила на 14-му місці рейтингу WTA - це найкращий результат для українських тенісисток в історії.