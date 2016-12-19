Чехія, Норвегія, США та Канада вимагають відібрати у Росії змагання з біатлону

Чехія, Норвегія, США, Канада та інші країни закликали Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відібрати у Росії право на проведення офіційних змагань у зв'язку з допінговим скандалом, повідомляє Sport Arena, посилаючись на iDnes.cz.

З такою ініціативою країни виступили після того, як голова незалежної комісії WADA Річард Макларен представив другу частину доповіді про допінгову системі в Росії під час Олімпіади-2014 у Сочі.

"Доповідь Макларена виглядає як наукова фантастика. Немислимо, щоб країна витрачала бюджетні кошти на державну допінгову систему. Мова йде не тільки про біатлон, але й про весь спорт.

Позбавлення прав на проведення змагань - перший крок. Потім послідують інші, якщо в цьому буде необхідність", - сказав президент Союзу біатлоністів Чехії Іржі Хамза.

Нагадаємо, Росія планує прийняти низку офіційних турнірів з біатлону - щорічний етап Кубка світу в Тюмені, чемпіонат світу 2021 року в Тюмені та чемпіонат світу серед юніорів в Острові.

Раніше стало відомо, що 31 російський біатлоніст підозрюється у вживанні допінгу. Після цього провідні спортсмени закликали Міжнародний союз біатлоністів проявити рішучість при розгляді російського питання.