Кубок світу з біатлону: українки не змогли потрапити до першої десятки мас-старту

Українки Юлія Джима і Олена Підгрушна не змогли поборотися за медалі чи просто потрапити до Топ-10 мас-старту на етапі Кубка світу з біатлону в чеському Нове Місце.

Підгрушна фінішувала на 15-му місці, з відставанням від лідера в 1:14.1. Джима завершила гонку 19-ю (+1:40.5).

Ще одна українка Ірина Вавринець не вийшла на старт.

Переможницею мас-старту стала чешка Габріела Коукалова, яка на 3,1 секунди випередила німкеню Лауру Дальмайєр. Третьою фінішувала італійка Доротея Вірер (+9,7).

Нагадаємо, раніше чоловічий мас-старт на етапі Кубка світу виграв француз Мартен Фуркад. Українець Дмитро Підручний фінішував п'ятим.