Кубок світу з біатлону: українцю Підручному не вистачило двох секунд до третього місця
13:42, 18 грудня 2016Інше
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Переможцем чоловічого мас-старту в Нове Место став француз Мартен Фуркад.
Пидручному не вистачило двох секунд до третього місця / biathlon.com.ua
Український біатлоніст Дмитро Підручний фінішував на п'ятому місці в мас-старті (15 км) на етапі Кубка світу з біатлону в чеському Нове Место.
Від переможця гонки, знаменитого француза Мартена Фуркада, 25-річний тернополянин відстав на 10,2 секунди.
Друге місце на подіумі зайняв німець Сімон Шемпп (+8,3), третє - росіянин Антон Бабіков (+9,4). Також швидше Підручного до фінішу прийшов чех Онджей Моравєц (+9,7).
Ще один український учасник змагання Сергій Семенов завершив мас-старт на 17-му місці (+57,2).
Нагадаємо, вчора в гонці переслідування Дмитро Підручний посів 17 місце, а Сергій Семенов - 21-е.
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