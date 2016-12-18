Кубок світу з біатлону: українцю Підручному не вистачило двох секунд до третього місця

Український біатлоніст Дмитро Підручний фінішував на п'ятому місці в мас-старті (15 км) на етапі Кубка світу з біатлону в чеському Нове Место.

Від переможця гонки, знаменитого француза Мартена Фуркада, 25-річний тернополянин відстав на 10,2 секунди.

Друге місце на подіумі зайняв німець Сімон Шемпп (+8,3), третє - росіянин Антон Бабіков (+9,4). Також швидше Підручного до фінішу прийшов чех Онджей Моравєц (+9,7).

Ще один український учасник змагання Сергій Семенов завершив мас-старт на 17-му місці (+57,2).

Нагадаємо, вчора в гонці переслідування Дмитро Підручний посів 17 місце, а Сергій Семенов - 21-е.