Українські біатлоністки не потрапили в Топ-10 гонки переслідування етапу КС

У чеському Нове Мєсто завершилася жіноча гонка переслідування етапу Кубка світу з біатлону, в якій українки не змогли потрапити в десятку найсильніших, повідомляє офіційний сайт змагань.

Найкраща з наших Юлія Джима фінішувала на 13-му місці. За підсумками спринту вона пішла на дистанцію 34-ю, але зуміла покращити свій результат на 21 позицію. На рахунку українки 1 промах і 1 хвилина 29,8 секунд відставання від переможниці гонки.

Читайте такожУкраїнки не потрапили в десятку найсильніших в спринті етапу Кубка світу з біатлонуНа 16-му місці гонку завершила Ірина Варвинець, яка поліпшила свій результат спринту на 3 позиції (0 промахів, 1 хвилина 40,2 секунди), на 43-му фінішувала Олена Підгрушна (46-е місце за підсумками спринту, 5 промахів, 3 хвилини 38 секунд відставання), на 44-му - Анастасія Меркушина (48, 3, 3 хвилини 43,9 секунди). Яна Бондар, яка напередодні у спринті зайняла 28-е місце, сьогодні не вийшла на старт.

Переможницею гонки стала француженка Анаіс Шевальє, яка напередодні фінішувала на 2-му місці. Вона допустила 1 промах і подолала дистанцію за 30 хвилин 38,1 секунди. 2-е місце на рахунку італійки Доротеї Вієрер (7, 2 промахи, 9,5 секунди відставання), 3-е - у переможниці вчорашнього спринту Тетяни Акімової з Росії (1, 19,4 секунди).

Етап КС в Чехії завершиться в неділю двома гонками мас-старт.