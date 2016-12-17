Українські біатлоністи не зуміли потрапити в Топ-10 гонки переслідування етапу КС

У чеському Нове Мєсто завершилася чоловіча гонка переслідування в рамках етапу Кубка світу з біатлону, де кращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який фінішував на 17-му місці, повідомляє офіційний сайт змагань.

Підручний стартував за підсумками спринту 22-м, зумів покращити свій результат на 5 місць, одного разу не влучивши на вогневому рубежі - 1 хвилина 46,0 секунди відставання. У свою чергу Сергій Семенов, який стартував під 7-м номером, провалив цю гонку, допустивши 3 промахи і фінішувавши на 21-му місці - 2 хвилини 02,5 секунди відставання. В Артема Прими 27-й результат (- 4 у порівнянні зі спринтом) 3 промахи і 2 хвилини 08,8 секунди відставання. У Віталія Кильчицкого 45-й результат (- 18), 5 промахів і 3 хвилини 57,6 сек відставання.

Читайте такожУкраїнець Семенов посів 7-е місце в спринті етапу Кубка світу з біатлонуПереможцем гонки став францух Мартен Фуркад, який здобув другу перемогу слідом за спринтерською гонкою. Він здійснив 1 промах, подолавши дистанцію за 32 хвилини 53,6 секунди. 2-е місце зберіг за собою росіянин Антон Шипулін (2 промахи, 30,2 секунди відставання), а на 3-е місце з 16-го піднявся француз Квентін Філлон Майле (0 промахів, 38,3 секунди відставання).

Пізніше сьогодні відбудеться жіноча гонка переслідування на етапі КС в Чехії.