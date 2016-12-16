Українки не потрапили в десятку найсильніших в спринті етапу Кубка світу з біатлону

У чеському Нове Мєсто завершилася жіноча спринтерська гонка етапу Кубка світу з біатлону, в якій українські спортсменки не змогли потрапити в 10-ку найсильніших, повідомляє офіційний сайт змагань.

Краща з українок Ірина Варвінець фінішувала на 20-му місці. Наша спортсменка жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах, але відстала по швидкості від переможниці на 50,2 секунди.

Яна Бондар завершила гонку на 28-му місці (1 промах, 1 хвилина 09,8 секунди), Юлія Джима - 35-а (3, 1:22,1), Олена Підгрушна - 46-а (3, 1:38,2), Анастасія Меркушина - 48-а (2, 1:38,8), Юлія Журавок - 53-я (1, 1:46,8).

Переможницею гонки стала росіянка Тетяна Акімова, яка подолала дистанцію за 21 хвилину, 01,8 секунди. Француженка Анаіс Шевальє відстала від лідера на 2,4 секунди, американка Сьюзан Данклі - на 3,2 секунди. Усі три призери жодного разу не схибили на вогневих рубежах.

В суботу-неділю пройдуть чоловічі та жіночі гонки переслідування і мас-старти.