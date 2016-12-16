У Полтаві стартував чемпіонат України з шашок-100

У Полтаві стартував фінал Чемпіонату України з шашок-100 серед чоловіків та жінок, повідомляє прес-служба Федерації шашок України.

У турнірах беруть участь майже всі найсильніші спортсмени України у міжнародних шашках.

У чоловіків очікується захоплююча боротьба між чемпіоном та бронзовим призером Чемпіонату світу з шашок -100 2016 року з бліцу в Туреччині - міжнародними гроссместерами Юрієм Анікєєвим з Харкова та Артемом Івановим з Дніпра.Можливі сюрпризи і від інших учасників, так як у фіналі слабких суперників нема. Про це, зокрема, говорять результати першого туру.

У жінок очікується не менш цікава боротьба.Не чекаючи закінчення декретної відпустки прийняла рішення грати у фіналі міжнародний гросмейстер Вікторія Мотричко.Разом з нею боротьбу за золото поведуть досвідчені Ольга Балтажі, Юлія Макаренкова, Людмила Литвиненко , Ірина Чебукина та інші учасники фіналу.

Турнір завершиться 22 грудня. Після цього відбудуться чемпіонати України з швидкої гри і бліцу..