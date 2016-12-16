Провідні біатлоністи світу закликали відсторонити Росію від змагань

Провідні біатлоністи світу на даний момент француз Мартен Фуркад та норвежці Еміль Хегле Свендсен і Йоханнес Бе очікують від Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) рішучих дій по російському питанню, повідомляє SportArena.

По закінченні чоловічої спринтерської гонки на етапі Кубка світу в Нове Місце Мартен Фуркад і компанія прокоментували інформацію про великий допінговий скандал в російському біатлоні.

Мартен Фуркад (Франція): «IBU повинен вирішити цю проблему і бути жорстким з тими, хто обманює. Там не одна і не дві людини, а відразу 31! Сподіваюся, у них буде можливість дискваліфікувати. Якщо ж ніякої реакції не буде, я закликають всіх своїх товаришів по команді і суперників бойкотувати змагання. Головне, щоб IBU оперативно прийняв рішучі заходи».

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Еміль Хегле Свендсен (Норвегія): «Ми не можемо виступати разом з шахраями. Це факт, і я вважаю, що IBU повинен показати приклад, що допінгу не місце в нашому спорті. Я підтримую відсторонення, але мені шкода».

Йоханнес Бе (Норвегія): «Все це драматично. Вони невинні, поки не доведено зворотне, так що я сподіваюся, що докази будуть вагомими. Я виступаю за відсторонення Росії».

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) передало в IBU список російських біатлоністів, яких підозрюють у вживанні заборонених препаратів. Глава IBU Андреас Бессеберг підкреслив, що в списку з 31 біатлоніста, згаданих у доповіді Річарда Макларена, є і діючі спортсмени.