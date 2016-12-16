Боомстра достроково виграв матч за звання чемпіона світу з шашок

У матчі за звання чемпіона світу з шашок-100, який проходить у Нідерландах, достроково став відомий переможець - Рул Боомстра.

Після десяти партій на рахунку Боомстри 4 перемоги в суперництві з співвітчизником Яном Грунендейком і жодної поразки.

За регламентом матчу гравцям належить зіграти ще 2 партії, які не будуть мати ніякого турнірного значення.

Найсильніший шашист України, міжнародний гросмейстер Юрій Анікєєв так прокоментував вирішальний момент матчу: "На 37-му ходу Грунендейк просто віддав шашку і відразу ж здався... Що це? Затемнення?"

У свою чергу, український екс-чемпіон світу з шахів і учасник ряду турнірів з шашок Василь Іванчук згадав 14-й партії шахового матчу Ласкер - Маршалл, який відбувся в 1907 році. У тому протистоянні матч також вже був безнадійно програно Маршаллом і в черговий партії він "проґавив" слона в 1 хід. "Втома, приреченість.. так коментували тоді очевидці" - зазначив Іванчук.