Українець Семенов посів 7-е місце в спринті етапу Кубка світу з біатлону

У чеському Нове Мєсто завершилася спринтерська гонка етапу Кубка світу з біатлону, в якій українець Сергій Семенов посів 7-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен відстав від переможця гонки француза Мартена Фуркада всього на 17,4 секунди.

Українець ідеально відпрацювала на вогневих рубежах, але слабкіше за суперників подолав дистанцію по швидкості. З Топ-6 біатлоністів за підсумками цієї гонки тільки росіянин Антон Шипулін обійшовся без штрафних кіл, в той час як інші спортсмени подолали по одному колу.

Перемогу здобув француз Мартен Фуркад з результатом 22 хвилини 59,1 секунди. Шипулін відстав від переможця на 1,4 секунди, а норвежець Еміль-Хегле Свендсен - на 5,9 секунди.

Результати гонки:

1. Мартен Фуркад (Франція, 0+1) 23:48.0

2. Антон Шипулін (Росія, 0+0) +1.6

3. Еміль Свендсен (Норвегія, 0+1) +6.4

4. Йоханнес Бе (Норвегія, 1+0) +10.5

5. Володимир Ілієв (Болгарія, 0+1) +15.8

6. Андрій Расторгуєвс (Латвія, 0+1) +16.3

7. Сергій Семенов (Україна-0+0) +18.8

...

22. Дмитро Підручний (1+0) +50.2

23. Артем Прима (1+0) +57.2

27. Віталій Кільчицький (0+0) +1:05.5

72. Олександр Жирний (1+1) +2:29.9