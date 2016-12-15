У Росії можуть відібрати ще вісім міжнародних турнірів 2017 року - ЗМІ

У 2017 році в Росії заплановано вісім зимових турнірів, які можуть бути скасовані і перенесені в інше місце у зв'язку з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Про це повідомляє "Чемпіон".

Мова йде про такі змагання:

- фінал Кубка світу з лижних гонок в Тюмені;

- Етап Кубка світу з біатлону в Тюмені;

- Етап "Гран-прі" з фігурного катання в Москві;

- Фінал Кубка світу з ковзанярського спорту в Челябінську;

- Етап Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна в Нижньому Тагілі;

- Етапи Кубка світу зі сноуборду в Казані та Москві;

- Етап Кубка світу з фрістайлу в Міассі (Челябінська область);

- Етап Евротура з хокею "Кубок Першого каналу".

Нагадаємо, минулого тижня голова незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Річард Макларен представив другу частину своєї доповіді про застосування допінгу росіянами на Олімпіаді-2014 в Сочі. Після цього МОК порекомендував спортивним федераціям скасувати змагання, які мають пройти в Росії.

Позавчора, 13 грудня, Міжнародна федерація бобслею і скелетона перенесла чемпіонат світу з Сочі в інше місто після того, як ряд провідних національних федерацій і спортсменів у цих видах спорту висловили бойкот проведенню змагань в РФ.