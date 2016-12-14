Тренер збірної України з гандболу назвав склад на підготовчі збори до відбору Євро-2018
У складі команди буде 18 гравців.
Головний тренер національної збірної України з гандболу Віталій Андронов викликав 18 гравців на збори команди, повідомляє прес-служба Федерації гандболу України.
Гравці в більшості представляють українські клуби.
Збори в Конча-Заспі стануть етапом підготовки до травневих матчів проти Чехії у відборі на чемпіонат Європи-2018.
Читайте такожУ Києві пройде гандбольний Кубок Турчина-2016
Збори пройдуть 25-29 грудня.
Список гравців збірної України:
Воротарі: Антон Дерев'янкін (ZTR), Богдан Панченко (ЦСКА).
Ліві крайні: Захар Денисов («Мотор»), Євген Жук («Мотор»).
Ліві півзахисники: Станіслав Жуков («Мотор»), Леонід Михайлютенко (ЗНТУ-ЗАС), Роман Чосик (Orlen Wisla II Płock, Польща).
Праві півзахисники: Олексій Ганчев (ZTR), Євген Буйненко («Мотор»), Максим Бегаль (Туреччина), Ігор Бережний (ЦСКА).
Правий крайні: Андрій Акименко (ZTR), Артем Козакевич («Мотор»).
Лінійні: Олександр Шевельов («Мотор»), Роман Северин (ZTR), Дмитро Тютюнник (ЦСКА).
Центральні: Олександр Тільт (ZTR), Богдан Оліферчук (Spójnia Gdynia, Польща).
Головний тренер – Віталій Андронов