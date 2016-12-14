Тренер збірної України з гандболу назвав склад на підготовчі збори до відбору Євро-2018

У складі команди буде 18 гравців.

Головний тренер національної збірної України з гандболу Віталій Андронов викликав 18 гравців на збори команди, повідомляє прес-служба Федерації гандболу України. Гравці в більшості представляють українські клуби. Збори в Конча-Заспі стануть етапом підготовки до травневих матчів проти Чехії у відборі на чемпіонат Європи-2018. Читайте такожУ Києві пройде гандбольний Кубок Турчина-2016 Збори пройдуть 25-29 грудня. Список гравців збірної України: Воротарі: Антон Дерев'янкін (ZTR), Богдан Панченко (ЦСКА). Ліві крайні: Захар Денисов («Мотор»), Євген Жук («Мотор»). Ліві півзахисники: Станіслав Жуков («Мотор»), Леонід Михайлютенко (ЗНТУ-ЗАС), Роман Чосик (Orlen Wisla II Płock, Польща). Праві півзахисники: Олексій Ганчев (ZTR), Євген Буйненко («Мотор»), Максим Бегаль (Туреччина), Ігор Бережний (ЦСКА). Правий крайні: Андрій Акименко (ZTR), Артем Козакевич («Мотор»). Лінійні: Олександр Шевельов («Мотор»), Роман Северин (ZTR), Дмитро Тютюнник (ЦСКА). Центральні: Олександр Тільт (ZTR), Богдан Оліферчук (Spójnia Gdynia, Польща). Головний тренер – Віталій Андронов

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