Тренер збірної України з гандболу назвав склад на підготовчі збори до відбору Євро-2018

14:36, 14 грудня 2016
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У складі команди буде 18 гравців.

Українська збірна починає підготовку до відбіркових матчів чемпіонату Європи / handball.net.ua

Головний тренер національної збірної України з гандболу Віталій Андронов викликав 18 гравців на збори команди, повідомляє прес-служба Федерації гандболу України.

Гравці в більшості представляють українські клуби.

Збори в Конча-Заспі стануть етапом підготовки до травневих матчів проти Чехії у відборі на чемпіонат Європи-2018.

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Збори пройдуть 25-29 грудня.

Список гравців збірної України:

Воротарі: Антон Дерев'янкін (ZTR), Богдан Панченко (ЦСКА).

Ліві крайні: Захар Денисов («Мотор»), Євген Жук («Мотор»).

Ліві півзахисники: Станіслав Жуков («Мотор»), Леонід Михайлютенко (ЗНТУ-ЗАС), Роман Чосик (Orlen Wisla II Płock, Польща).

Праві півзахисники: Олексій Ганчев (ZTR), Євген Буйненко («Мотор»), Максим Бегаль (Туреччина), Ігор Бережний (ЦСКА).

Правий крайні: Андрій Акименко (ZTR), Артем Козакевич («Мотор»).

Лінійні: Олександр Шевельов («Мотор»), Роман Северин (ZTR), Дмитро Тютюнник (ЦСКА).

Центральні: Олександр Тільт (ZTR), Богдан Оліферчук (Spójnia Gdynia, Польща).

Головний тренер – Віталій Андронов

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