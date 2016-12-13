У Росії відібрали чемпіонат світу з бобслею та скелетону
19:32, 13 грудня 2016Інше
851
Спортсмени та міжнародні федерації домоглися перенесення заходу до іншої країни.
У Росії відібрали чемпіонат світу з бобслею / BMW Bobsled Start
Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) прийняла рішення перенести чемпіонат світу 2017 року з Сочі в інше місто. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
"Виконавчий комітет IBSF вирішив, що в цей важкий час розумніше не проводити такий турнір в Росії", - йдеться в повідомленні.
Місце проведення турніру буде названо пізніше.
Нагадаємо, раніше ряд спортсменів і організацій висловили бойкот чемпіонату світу через його місце проведення. Зокрема, у Федерації скелетона Латвії нагадали, що саме в Сочі в 2014 році "був вкрадений олімпійський дух".
Також намір бойкотувати чемпіонат висловила збірна США і британська спортсменка-скелетонистка Елізабет Ярнольд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter