У Росії відібрали чемпіонат світу з бобслею та скелетону

Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) прийняла рішення перенести чемпіонат світу 2017 року з Сочі в інше місто. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

"Виконавчий комітет IBSF вирішив, що в цей важкий час розумніше не проводити такий турнір в Росії", - йдеться в повідомленні.

Місце проведення турніру буде названо пізніше.

Нагадаємо, раніше ряд спортсменів і організацій висловили бойкот чемпіонату світу через його місце проведення. Зокрема, у Федерації скелетона Латвії нагадали, що саме в Сочі в 2014 році "був вкрадений олімпійський дух".

Також намір бойкотувати чемпіонат висловила збірна США і британська спортсменка-скелетонистка Елізабет Ярнольд.