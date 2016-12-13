Найкраща тенісистка України змінила тренера

Габріель Урпі стане новим тренером української тенісистки Еліни Світоліної (14-й номер світового рейтингу WTA), повідомляє офіційний сайт менеджерського агентства Світоліної "Top Five".

Під час своєї успішної тренерської кар'єри Урпі працював з Санчес-Вікаріо - переможницею двох турнірів "Великого шолома" під його керівництвом в одиночному розряді і трьох - в парному, Кончітою Мартінес (вона вийшла у фінал Australian Open і виграла Кубок Федерації), Флавієй Пеннеттою (увірвалася в топ-10 рейтингу WTA вперше, коли працювала з Урпі).

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Тьєррі Аксьон поповнить штаб команди Еліни в якості спеціального консультанта.

Крім того, до команди Еліни приєднався новий спаринг-партнер Ендрю Беттльз, тенісист з Великобританії, який раніше працював з колишньою першою ракеткою світу Аною Іванович.

У найближчі дні Еліна і її нова команда будуть працювати в Парижі. Вона проведе свій тренувальний табір в міжсезоння в Парижі до початку серії турнірів в Австралії. Новий сезон українка почне в Брісбені (турнір починається 2 січня 2017 р.).