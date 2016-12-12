У матчі за титул чемпіона світу з шашок лідирує голландець Боомстра

Після 7 партій рахунок 9-5 на користь Боомстри, який виграв 1-у і 5-у партії - інші закінчилися миром, повідомляє прес-служба Федерації шашок України.

За регламентом учасники повинні зіграти спочатку 12 партій із класичним контролем часу, до 3-х перемог. Якщо ніхто не здобуде 3 перемоги, Матч продовжиться в тай-брейку.

Призовий фонд матчу становить 30 тис. євро.

Ось як оцінює хід боротьби в першій частині матчу міжнародний гросмейстер з України Юрій Анікєєв: "Молодший учасник - Ян Грунендейк (18 років) мав виграшну позицію лише у другій партії. У всіх інших партіях ініціатива за Рулом Боомстрою. Разом з тим, саме зараз починаються найцікавіші поєдинки. Всіх хвилює питання, чи зможе Ян змінити свою стратегію і зламати хід подій у Матчі? Якщо ж Грунендейк так нічого і не придумає, за 5 днів Боомстра зможе вперше приміряти лавровий вінок Чемпіона планети з шашок".

У багатьох країнах світу матч викликає величезний інтерес і великий ажіотаж у вболівальників шашкового спорту.Організовані прямі відеотрансляції і конференції з обговоренням партій матчу.Провідні гросмейстери дають уроки для дітей в прямому ефірі.