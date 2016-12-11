Україна взяла бронзу в жіночій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону

Збірна України посіла третє місце в жіночій естафеті на другому етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в словенській Поклюці.

До складу збірної України входять Ірина Варвінець, Юлія Джима, Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина.

Зазначимо, що протягом другого етапу естафети Джима вивела збірну України з дев'ятого на перше місце в естафеті, але Підгрушна втримати лідерство не змогла і завершила свою частину гонки третьою.

Анастасія Меркушина у останньому етапі естафети завдяки своїй "чистій" стрільбі зберегла для команди третє місце. Таким чином, збірна України завоювала свою першу медаль протягом нинішнього Кубка світу.

Переможцем естафети стала збірна Німеччини, від якої Україна відстала на 37,7 секунди. Друге місце посіла команда Франції.

Раніше збірна України посіла четверте місце в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці.