Збірна Латвії зі скелетону оголосила про бойкот чемпіонату світу в Росії

Збірна Латвії з скелетону ухвалила рішення бойкотувати чемпіонат світу, який пройде в Сочі в 2017 році, повідомляє Tribuna.com, посилаючись на заяву прес-служби латвійської федерації скелетона.

"Минуло достатньо часу з перших публікацій Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) та Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо брудних спортсменів у нашому виді спорту.

Тепер, після останніх отриманих даних, ми говоримо: "Досить". І поки Міжнародна федерація скелетона все ще збирається "читати і вивчати доповідь [Річарда] Макларена", ми будемо робити те, що можемо.

Ми були б раді взяти участь в чемпіонаті на будь-якій трасі світу, але ми не будемо виступати на чемпіонаті світу в Сочі, де в 2014 році був вкрадений олімпійський дух", – йдеться у зверненні команди.

Чинним чемпіоном світу зі скелетону є латвієць Мартінс Дукурс.

Раніше збірна США з бобслею і скелетону повідомила про намір бойкотувати чемпіонат світу в Сочі. Також про пропуск змагань в РФ заявляла британка Елізабет Ярнольд.

У свою чергу, МОК закликав не проводити в Росії міжнародні спортивні змагання.

Скелетон - зимовий олімпійський вид спорту, який представляє собою швидкісний спуск на спеціальних санях - скелетонах без рульового управління, в яких спортсмен лежить на животі головою вперед.