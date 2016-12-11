Збірна України стала четвертою в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону
13:41, 11 грудня 2016Інше
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Чоловіча збірна України досягла більш високого результату, ніж від неї очікували, і тривалий час навіть претендувала на подіум.
Прима і його партнери стали четвертими на естафеті в Поклюці / biathlon.com.ua
Збірна України з біатлону посіла четверте місце в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу в словенській Поклюці.
Українська команда, за яку виступали Артем Прима, Сергій Семенов, Віталій Кільчицький та Дмитро Підручний, завершила гонку з відставанням від переможця, збірної Франції, на 36,3 секунди.
Друге місце посіла Росія (+15,7), третє - Німеччина (+36,3).
Відзначимо, що спочатку збірна України не розглядалася фаворитом на високі місця за підсумками гонки. Однак протягом естафети Прима, Семенов, Кільчицький та Підручний до останнього претендували на місце в трійці найкращих.
Додамо, що сьогодні о 15:30 відбудеться аналогічна жіноча естафета, де українки спробують завоювати місце на подіумі.
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